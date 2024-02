Per Il Tre | accettare di essere Fragili è il primo passo per diventare più forti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Tre, al secolo Guido Senia, è al suo debutto al Festival di Sanremo 2024. Il suo pezzo,, è una storia autobiografica che vuole insegnare ad ammettere le proprie debolezze e imparare a conviverci con maggiore serenità. «e? un canzone che dedico a chi non ha ancora imparato a convivere con i propri tormenti e a chi come me fa ancora fatica a guardare le crepe sul proprio corpo. Siamo esseri umani e ammettere die? l’unica strada per crescere edi nostri sbagli». Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi Che storia racconta ...