Per Clara siamo tutti Diamanti grezzi pronti a brillare anche sotto la polvere più spessa

(Di giovedì 8 febbraio 2024)all'Ariston ci è già stata: ha vinto infatti Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard e conquistato di diritto un posto tra gli artisti in gara alla 74° edizione dove ora si presenta con l’ineditosegnaun nuovo traguardo nella storia di Sanremo Giovani: era dal 2009, anno che vide trionfare Arisa, infatti, che una donna non vinceva la gara canora dedicata alle nuove proposte. «Ero ribelle e scappavo dalle lezioni di piano, così a 11 anni iniziai a studiare canto». E oggi la Crazy J di Mare fuori ci riprova portando sul palco un brano che invita ad abbandonare ogni insicurezza. «In famiglia guardiamo sempre Sanremo,se da piccola tra amici ascoltavamo trap» ricorda. «Essere qui è un sogno e la rivincita per quando cantavo davanti a sei ...