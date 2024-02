Per 12 mesi temperatura globale oltre la soglia di 1 | 5 gradi rispetto all’era preindustriale Gennaio 2024 il mese più caldo mai registrato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nell’intero anno tra febbraio 2023 elaha superato laconcordata a livello internazionale, fissata alla cifra simbolica di 1,5in più. È statopassato di 0,12il record del 2020, quando laera stata di 0,7al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1,66più caldaalla fine dell’800, data presa come riferimento perché subito dopo è iniziata la combustione massiccia dei combustibili fossili. È quanto rileva il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change ...

Dopo le temperature record del 2023, anche il 2024 è cominciato male: il mese di gennaio non è mai stato così caldo e per la prima volta il pianeta ... (internazionale)

Sono trascorsi più di cinque mesi dall'ultima partita giocata da Matteo Berrettini . 31 agosto, New York, Us Open. Un secondo turno contro ...NAPOLI - Il Corriere dello Sport ha elogiato Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, votato come calciatore del mese di gennaio dai tifosi azzurri: "Pierluigi Gollini è stato eletto Mvp del mese di ge ...Mai un gennaio è stato così caldo e per la prima volta il pianeta ha superato la soglia di 1,5°C di riscaldamento in 12 mesi consecutivi rispetto all'era preindustriale. Ad annunciarlo è ...