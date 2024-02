Pensioni | il pericolo dell’Inps

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La notizia è uscita giorni fa e, come prevedibile, è stata ignorata dalla massa, perché noi italiani abbiamo la brutta abitudine che, quando si prospetta un problema, facciamo finta di non vederlo fino a quando ci travolge. Ma io voglio dirvelo prima, così almeno qualcuno comincia a preoccuparsi seriamente. Più pensionati che lavoratori, il sistema ...

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del governo Meloni per il 2024, sulle pensioni si aprono problematiche differenti. La manovra ha prodotto ...ti escludono dalla pensione anche se hai completato la contribuzione per la Quota 41 o per la pensione anticipata. Questo è il pericolo che corrono molti contribuenti che nel loro estratto conto ...«I fedeli sono molto generosi ma la maggior parte di loro vive con una piccola pensione e la Curia, oltre al contributo per l’impianto elettrico, non potrà erogare nuovi interventi» ...