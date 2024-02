Pegaso a padre Bernardo | abate del dialogo | Il corteo per la pace? Mi piacerebbe rifarlo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È la maggiore onorificenza della Regione, peraltro votata all’unanimità e questo dice già molto sulla scelta del presidente Eugenio Giani di assegnare ild’Oro all’di San Miniato al Monte, domFrancesco Gianni. Nato a Firenze, ma di formazione pratese, 56 anni, è alla guida della comunità benedettina olivetana dal dicembre 2015. Uomo di grande cultura oltre che di profonda spiritualità, è anche attivissimo sui principali social network. La cerimonia davanti a una folta platea di cariche istituzionali di Palazzo Sacrati Strozzi, dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo alla vicepresidente della Giunta Stefania Saccardi, al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, a imprenditori come Leonardo Ferragamo e ad altre personalità civili e militari, è stata l’esatto opposto di quella che è la vita di un monaco, ...

che è "servizio", pur sapendo che se mi stancherò le ali del Pegaso mi aiuteranno a risollevarmi". Insistere sullo stare a San Miniato non pare casuale. In un momento in cui il nome di padre Bernardo