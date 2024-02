Pedullà | «Vlahovic non pronto? La rosa dell’Inter è costata meno!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024), che in giornata aveva contestato certe dichiarazioni su Pavard, ora lo fa su…. E utilizza l’Inter, contro cui il serbo non ha visto palla domenica, per segnalare un grave errore di Allegri. GESTIONE NEGATIVA – Fra le tante dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus ce n’è una in cui dice che Dusannon eraper una partita del genere. Ad Alfredonon è piaciuta per niente: «Juventus surclassata dall’Inter? Il problema è il dopo, quando Allegri dice che un attaccante comea ventitré anni deve essereper giocare certe partite. Io vorrei ricordare due cose. La prima, questa più grave di qualsiasi disquisizione tattica:è costato settantacinque milioni. Più dieci di bonus, con ...