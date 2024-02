Pd inchiodato dai dati del Viminale | gli immgirati stuprano 8 volte più degli italiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Silenzio rosso. Di vergogna. Bocche cucite in casa Pd, e in generale a sinistra, dopo lo stupro di gruppo commesso da sette egiziani – questa l'accusa – sabato a Catania, vittima una 13enne il cui fidanzatino è stato costretto ad assistere alla barbarie. Dopo l'assassinio della povera Giulia Cecchettin invece, commesso da un criminale italiano – l'ex fidanzato – i progressisti avevano evocato, in ordine sparso: patriarcato; Meloni; fascismo, Salvini, razzismo, la cultura di destra, l'uomo bianco; la legge del maschio prevaricatore. Ora no. Shh, silenzio. Dalla Schlein nemmeno un balbettio. E chi ha parlato, come la senatrice dem Valeria Valente - che fa parte della “commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”, la Valente, dicevamo, se n'è uscita così: «Il branco in questo caso è di egiziani, ma in moltissimi altri casi è stato ...