Pattinaggio artistico | Mondiali Junior 2024 | i convocati dell’Italia Joos e Zich guidano la spedizione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ci avviciniamo alla parte più importante della stagione 2023-di. Dal 26 febbraio al 3 marzo si svolgeranno infatti i Campionatidi, rassegna quest’anno a Taipei City. Attraverso l’elenco diffuso questa mattina dalla piattaforma ufficiale dell’ISU è possibile desumere idella squadra azzurra. Saranno cinque gli atleti che partiranno alla volta dell’oriente. I fari saranno puntati su Sarina, la quale affronterà la prima competizione intercontinentale con il team italiano, mentre in campo maschile scenderanno sul ghiaccio Raffaele Francescoe Mattia Nalbone. Per le coppie occasione per Irina Napoletano-Edoardo Comi. In rampo di lancio ...