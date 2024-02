Pasta alla carbonara | perché si chiama così? Curiosità sulla sua origine

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La carbonara, gioiello della cucina romana, incarna una delle ricette più celebrate e riconosciute, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questo piatto ha conquistato il cuore di chef, food influencer e appassionati di cucina di ogni dove, elevandosi a simbolo indiscusso della gastronomia capitolina. ShutterstockTra appassionati e amici, non è raro che si accenda la competizione per la creazione della “carbonara perfetta”, dando vita a veri e propri dibattitifedeltà alla ricetta originale. Al centro di tali scambi, oltre al suo indiscutibile sapore che mette alla prova i palati più esigenti, vi è la sfida tecnica nel realizzare una crema perfetta: avvolgente e mai troppo cotta, per evitare l’insidioso destino di trasformarsi in uova strapazzate. Questo piatto, quindi, non è solo una pietanza, ma un vero e proprio campo di prova culinario, dove tecnica e ...