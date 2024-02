“Passeggero violento a bordo” | atterraggio d’emergenza per volo El Al

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Un aereo della compagnia israeliana El Al, inda Praga verso Israele, ha compiuto undi emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di "un". Secondo quanto ha riferito la compagnia aerea, si legge sul Jerusalem Post, una volta atterrato l'aereo ilè stato portato via, senza opporre resistenza, dalla polizia locale. "El Al ha una politica di tolleranza zero per la violenza e continuerà a garantire la sicurezza dei nostri passeggeri", si legge nella nota. Secondo l'emittente N12 il, che viene descritto come "molto probabilmente arabo", aveva tentato di entrare nella cabina di pilotaggio. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

