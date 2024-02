Passeggero tenta di entrare in cabina di pilotaggio | volo israeliano per Tel Aviv costretto ad atterrare in Grecia

Panico su un autobus a Milano per una donna , accoltellata per ben 12 volte . Ad esser stato arrestato per il fatto è l'ex compagno : contro di lui ... (ilgiornaleditalia)

Un pregiudicato catanese di 43 anni è finito in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale.CATANIA – Un pregiudicato 43enne di Catania è finito nel carcere di piazza Lanza su disposizione della procura etnea. È indagato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale ...Un Boeing 737 della compagnia israeliana El Al è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Grecia perché un passeggero «di origine araba ...la porta blindata della cabina di pilotaggio ...