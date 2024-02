Passeggero tenta di entrare in cabina di pilotaggio | volo israeliano costretto ad atterrare in Grecia

Panico su un autobus a Milano per una donna , accoltellata per ben 12 volte . Ad esser stato arrestato per il fatto è l'ex compagno : contro di lui ... (ilgiornaleditalia)

È accaduto al volo El Al da Praga. Il Boeing 737 è atterrato a Salonicco. A bordo il viaggiatore sarebbe stato fermato da un agente della sicurezza aerea ...La procura distrettuale della Repubblica, nell’ambito delle indagini a carico di un pregiudicato catanese di 43 anni, indagato per i reati di “maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza s ...Un pregiudicato catanese di 43 anni è finito in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale.