Passeggero cerca di sfondare la porta della cabina di pilotaggio | aereo israeliano costretto a un atterraggio di emergenza in Grecia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un Boeing 737compagnia israeliana El Al è statoa und’a Salonicco, in, perché un, descritto come “molto probabilmente arabo“, ha provato a irrompere nelladisfondando lablindata. Lo riferisce il sito del Corrieresera. L’stava operando il volo LY2522 decollato da Praga con destinazione Tel Aviv. Data la natura dell’incidente, è stata attivata la procedura prevista dai vettori israeliani che alza la soglia di attenzione, nel timore di possibili atti di terrorismo in risposta all’escalation militare nella Striscia di Gaza. L’diè avvenuto alle 14:50 ora ...