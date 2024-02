Parto cesareo aperto ai papà | succede a Torino Perché l’iniziativa ci piace

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il momento delè delicatissimo e lo è per tante ragioni diverse. A partire da quelle emotive: avere accanto chi si desidera è importante ed è di sostegno per la futura mamma. Ed eccoiniziative come quella che è stata presa dall’ospedale Sant’Anna della Città della salute dici piacciono. Lì, infatti, anche le mamme che devono sottoporsi a tagliopotranno decidere di avere accanto a loro il, o un’altra persona scelta da lei. Non solo parti naturali, quindi, ma anche le donne che devono procedere per un’altra strada potranno avere accanto una persona cara., le donne non più sole Non più sole, ma con accanto chi desiderano:all’ospedale Sant’Anna della Città della salute di...