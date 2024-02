Parte il Carnevale delle Contrade Dalle 15 si balla con frappe e musica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cominceranno oggi, giovedì grasso, le iniziative per il tradizionaledi San Cesario.15 alle 17, al centro socio-aggregativo "I Saggi",. Alle 20 doppio appuntamento: nell’ex cinema di via Piave, ora Kinò Campus, lo spettacolo "Cabaret" della compagnia Dream Theater; a seguire, spazio allacon "I love rock ‘n roll", che vedrà esibirsi le band dell’Accademia di Pan. Al Paladi corso Libertà, invece, sempre a partire20dal vivo con Silvia Camboni. Domani spazio al teatro: alle 21 al Kinò Campus si esibirà la compagnia de Gli Scomedianti con "Era meglio da piccoli".

Da sabato 10 a martedì 13 febbraio prende il via il Carnevale di Ivrea 2024 : tutti gli eventi, le sfilate e le date della celebre Battaglia delle ... (fanpage)

in pieno Carnevale. Invece è tutto vero: il cantiere, ufficialmente, è partito a dicembre, ma solo da qualche giorno sono state installate le reti di protezione per il primo lotto dei lavori ...Il Carnevale di Follonica 2024 continua con due importanti eventi sociali: una festa per gli anziani ospiti della Colonia Marina di Levante e un evento di amicizia al Centro Diurno La Ginestra. Sarà u ...Firenze, 8 febbraio 2024 – Oggi, 8 febbraio, è giovedì grasso. È il primo giorno di festa del Carnevale, periodo che culminerà con il martedì grasso, che quest'anno cade il 13 febbraio. Il giorno succ ...