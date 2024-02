Parc des Princes non in vendita | il Psg cambierà stadio | c’è l’annuncio di Al Khelaifi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Salvo colpi di scena, il Paris Saint Germainnel prossimo futuro e abbandonerà ildes, l’impianto che ospita i parigini dal 1972. Lo ha detto il presidente del club, Nasser al-Khelaïfi in un punto stampa a margine della riunione del comitato esecutivo Uefa, dopo il voto del consiglio comunale di Parigi che ha bocciato ogni possibilità didello, dopo otto anni di colloqui con il club. “Per noi ora è più facile, sappiamo cosa vogliamo. Per noi è finita”, ha detto Al. Il Psg ora si attiverà per cercare un’area dove costruire il suodi proprietà. Il club fa sapere inoltre che interromperà tutti i lavori di sviluppo deldes. SportFace.