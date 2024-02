Parametri zero | obiettivi Milan | grandi ex e Ecco i 15 migliori giocatori in scadenza di contratto nella Premier

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada cerca solamente parametri zero: basterà per far felice Stefano Pioli? Sarà un Calciomercato di occasione per ... (dailymilan)

"Da Felipe a Hermoso: parametri Giuntoli", titola oggi Tuttosport in prima pagina. La Juventus punta a rinforzarsi con i parametri zero: occhi sull'esterno della Lazio e sul difensore… Leggi ...I bianconeri accelerano per il laziale e monitorano lo spagnolo dell’Atletico. Caccia ai parametri zero per far respirare il bilancio e mettersi al riparo dalle offerte arabe e inglesi ...I bianconeri accelerano per il laziale e monitorano lo spagnolo dell’Atletico. Caccia ai parametri zero per far respirare il bilancio e mettersi al riparo dalle offerte arabe e inglesi ...