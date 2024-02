Papa Francesco esclude l’ipotesi di donne sacerdoti | “Ma la Chiesa è donna e ha la sua figura in Maria”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo la benedizione delle coppie gay chi si aspettava l’apertura allepreti è riamasto deluso.chiude per l’ennesima volta la porta al, ribadendo però che la. Non proprio una frase come “Dio è madre” come ebbe a direLuciani, ma un concetto ugualmente importante. «Ogni istanza di riforma dellaè sempre questione di fedeltà sponsale: laSposa sarà sempre più bella quanto più amerà Cristo Sposo, fino ad appartenergli totalmente, fino alla piena conformazione a Lui. E su questo, dico una cosa sulle ministerialità della. La, laè madre, laPer continuare a ...

In un’intervista al settimanale Credere della San Paolo Bergoglio parla di “ipocrisia” e sottolinea che “la benedizione non va negata a nessuno: ... (repubblica)

Papa Francesco tira dritto sulla recente apertura di benedire le coppie omosessuali, come indicato nel documento del dicastero per la Dottrina ... (open.online)

Nominato da papa Francesco prefetto del nuovo dicastero per la Cultura e l'Educazione, il cardinale José Tolentino Mendonça, una delle voci più originali del cattolicesimo contemporaneo, sarà il 12 ...Ancora oggi, nel mondo, sono 28 milioni le persone sottoposte a lavori forzati e 22 costrette in matrimoni forzati, per un totale di 50 milioni di vittime di schiavitù moderna, soprattutto donne (70%) ...“Io non benedico un ‘matrimonio omosessuale’, benedico due persone che si vogliono bene e gli chiedo anche di pregare per me”. Lo ha detto papa Francesco in una recente intervista al settimanale ...