Panchina Milan | Stefano Pioli a rischio | piace un ex Chelsea

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladelè sempre più in bilico: secondo i media inglesi tra i possibili sostituti dic’è anche un exsarà ancora l’allenatore del? Fino al termine della stagione sicuramente sì. Furlani ha confermato ancora il tecnico italiano sullarossonera, ma a giugno la dirigenza farà le sue valutazioni. La posizione dinon è saldissima e a meno di un cambio drastico nella seconda metà di stagione un suo addio è più che probabile. Secondo quanto riportato in Inghilterra da talkSPORT tra i possibili sostituti dell’allenatore italiano c’è anche quello di Graham Potter. L’ex Brighton eè al momento svincolato e potrebbe quindi essere un’idea interessante per la ...

Notizie dall'Inghilterra sulla panchina del Milan: secondo quanto riporta talkSPORT, infatti, Graham Potter sarebbe un candidato forte per i rossoneri in vista della prossima stagione. Il media ingles ...