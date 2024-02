Panchina Milan | Anche Lopetegui nella shortlist

(Di giovedì 8 febbraio 2024), per il futuro c’èil nome di: il tecnico spagnolo piace alla dirigenza come possibile successore di Pioli Spunta una nuovissima idea per ladel: la dirigenza è a caccia di un allenatore che possa prendere il posto di Stefano Pioli e l’ultimo nome, secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe quello di. Il tecnico spagnolo piace molto ai rossoneri per le sue metodologie di lavoro, le sue competenze e la capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente. Una pista, dunque, da monitorare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

La realtà è che il vero obiettivo per la panchina rossonera potrebbe essere un altro. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan starebbe pensando seriamente allo spagnolo Julian Lopetegui. Panchina Milan, clamorosa indiscrezione: idea Lopetegui Clamorosa indiscrezione dalla Spagna per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan, con Pioli in bilico e chiamato ad ottenere la confe ...