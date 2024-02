Paltrinieri guarda avanti | “Non si può sempre vincere Preparazione mirata per la vasca”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×1500 mista dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo: l’Australia beffa gli azzurri, a lungo in testa alla gara, allo sprint. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Gregorio, terzo frazionista italiano.vede il bicchiere mezzo pieno: “In ogni caso prendere una medaglia non è mai facile e noi ci stiamo ripetendo anno dopo anno. Non può essereoro, o meglio, vorremmo che fosseoro, però lo sport non è così. Questa volta è successa questa situazione dove sapevamo ci fosse il più forte del panorama negli ultimi metri. Mimmo ha provato a staccarlo, si vedeva, sia in fase di discesa che nell’ultimo tratto ha fatto qualche accelerata. Così è stato difficile scrollarselo di dosso e quindi lui ha chiuso bene, però siamo molto contenti, ...