Pallanuoto | perché il Setterosa è più vicino alle Olimpiadi | per Parigi servirà ancora una vittoria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il primo posto nel Girone D, l’accesso diretto ai quarti di finale e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: ilbatte il Canada nella terza ed ultima giornata della prima fase dei Mondiali 2024 difemminile e fa un piccolo passo verso le. L’Italia va direttamente ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, mentre il Canada dovrà giocare gli ottavi contro la non irresistibile Nuova Zelanda, ma poi dovrà affrontare la Spagna ai quarti. È plausibile che al termine degli ottavi di finale rimangano tre le squadre in corsa per i due pass olimpici a disposizione: l’Italia, che dovrebbe sfidare la Grecia, l’Ungheria, che potrebbe affrontare i Paesi Bassi, ed il Canada, che incrocerebbe la Spagna., Carlo Silipo: “La forma migliore sta venendo fuori, ...