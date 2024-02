Pallanuoto | perché il Settebello si giocherà le Olimpiadi ai playoff Ma ci sarebbe un’ultima spiaggia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A Doha, in Qatar, si stanno disputando i Mondiali 2024 dimaschile: ilsi sta giocando l’ultima occasione per qualificarsi alledi Parigi 2024, dato che la rassegna iridata mette in palio gli ultimi quattro biglietti per i Giochi non ancora assegnati. Sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna, ed altrettante le selezioni in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania. Due di queste otto squadre sono già fuori dai giochi (e dai Giochi) in quanto ultime classificate nei rispettivi gironi: una è il Kazakistan e l’altra sarà la perdente della sfida tra Brasile e Cina. Restano perciò sei formazioni in corsa per quattro pass. A che ora Italia-Canada oggi ...