Pallanuoto | Mondiali donne Setterosa batte Canada e va ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Parata di Banchelli, salita in cattedra da metà partita in poi. Time-out Silipo. 1’01” L’Italia ora ... (oasport)

Arriva una bella e fondamentale vittoria per il Setterosa nell’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali 2024 di Pallanuoto in corso a Doha . Le ... (sportface)

Ai mondiali di Doha tocca all'Italnuoto. Da domenica saranno infatti gli azzurri della vasca i protagonisti della rassegna iridata che ha come principale obiettivo la qualificazione ai giochi di Parig ...DOHA (QATAR) - Il Setterosa vola ai quarti di finale dei Mondiali di Doha. Obiettivo raggiunto per le azzurre guidate da Carlo Silipo che si sono imposte sul Canada in una gara intensa in cui la ...Sorride l’Italia della pallanuoto ai Mondiali di Doha 2024. Le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo prefissato: il Setterosa ha avuto oggi la meglio sul Canada, in una partita intensa, dove a fare la ...