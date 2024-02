Pallanuoto | il Setterosa vince il cruciale scontro diretto con il Canada e si avvicina alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Era una sfida attesa ormai da settimane, con tutte le pressioni del caso sulche partiva favorito. Le azzurre però non hanno tradito le aspettative: battuto ilnella partita decisiva del Girone D dei Mondiali di Doha per 12-8, la Nazionale italianail proprio raggruppamento, vola ai quarti di finale e fa un passo deciso verso il pass olimpico per Parigi 2024. Prossimo avversario lante di Kazakistan-Grecia (le elleniche al 99.9%),re significherebbe volare in Francia, altrimenti ci sarebbe probabilmente un’altra chance nel mini torneo per il quinto posto. Partono fortissimo le nordamericane che trovano subito il primo break nel quarto iniziale. Bianconi e Marletta in parità numerica pareggiano, ma le canadesi non sono mai dome e tornano per due volte in vantaggio, con ...