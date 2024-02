Pallanuoto femminile | Mondiali Doha 2024 | risultati 8 febbraio La Grecia vince e prenota i quarti con l’Italia | l’Ungheria batte l’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si chiude la prima fase a gironi deidi: a, in Qatar, la terza ed ultima giornata non riserva alcuna sorpresa, con i due match di maggior interesse che vedonore il Canada per 12-8 esuperareper 13-9. Per effetto di questimagiare ed azzurre vincono rispettivamente il Gruppo C ed il Girone D e volano ai, dove raggiungono Stati Uniti e Spagna, mentre nordamericane ed oceaniche dovranno affrontare gli ottavi di finale, rispettivamente contro Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Delle otto squadre in corsa per i due pass olimpici ne restano in gara sei, dato che Brasile e Singapore non potranno andare oltre il 13° ...