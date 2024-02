Pallanuoto | Chiara Tabani | “Non vedo l’ora di giocare la partita contro la Grecia”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Italia al femminile c’è e fa un passo deciso verso l’obiettivo più importante. Il Setterosa vince il proprio girone ai Mondiali didi Doha, battendo nella terzail Canada per 12-8, e vola ai quarti di finale dove probabilmente affronterà la. Una vittoria significherebbe al 99% volare a Parigi 2024. Le parole della migliore in acqua oggi,, autrice di quattro reti: “Cerchiamo sempre io e Roberta, le più esperte, di dare qualcosa in più a questa squadra, ma la cosa bella è che tutte giochiamo per l’altra. Quindi noi diamo una mano a loro e loro danno una mano a noi. Quando giochiamo così siamo molto belle da vedere”. E aggiunge: “Sono molto contenta della prestazione della mia squadra, è solo l’inizio: dobbiamo continuare così e migliorare sempre”. Sui quarti di ...

