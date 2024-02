Pallamano | Erice agguanta la leadership di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AC Life Stylenon sbaglia nel recupero della 13a giornata diA1 e conquista provvisoriamente ladella classifica generale. Le vincitrice della Coppa Italia trionfano in trasferta contro il Cassa Rurale Pontinia, il risultato finale è stato di 26 a 18. Le siciliane si impongono al Pala Keope senza particolari problemi, il team di Nikola Manojlovic ha condotto le danze dall’inizio fino alla sirena finale. L’esito conclusivo ha rispettato il parziale dopo i trenta minuti iniziali, segmento concluso 10 a 7. In attesa di una nuova giornata d’azione per laA1, la 15a in programma dopo una settimana di stop,è in vetta alla graduatoria assoluta con un punto su Jomi Salerno e Brixen Südtirol. Segue a +2 Cassano Magnago, team lombardo che condivide il proprio posto nella ...