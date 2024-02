Palestinese attacca soldati Israele in Cisgiordania | ucciso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Unha aperto il fuoco oggi da distanza ravvicinata contro militari israeliani che presidiavano un posto di blocco a Deir Sharf (presso Nablus) ed e' stato colpito a morte dal loro immediato fuoco di reazione. Nell'episodio sono rimasti feriti due altri palestinesi che si trovavano in un veicolo vicino. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan. L'emittente ha aggiunto che uno dei proiettili si e' conficcato nell'elemetto di un soldato israeliano, che e' rimasto tuttavia illeso.

AGI - “Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma, che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici”. Eugenia ... (agi)

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele «la licenza per disumanizzare gli altri», ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. «Gli israeliani sono stati disuma ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, Blinken: 'Israele non ha licenza di disumanizzare gli altri'. DIRETTA ...