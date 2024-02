Oxfam | Etiopia | nel Tigray è catasfrofe umanitaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (askanews) – A 2 anni dall’inizio di uno delle più brutali conflitti degli ultimi anni, oltre 3 milioni e mezzo di persone nella regione etiope delsono sull’orlo della carestia. Quasi 400 persone – soprattutto bambini e anziani – sono morte letteralmente di fame solo negli ultimi sei mesi, in un contesto in cui alla guerra si è unita la totale assenza di piogge che rischia di compromettere i raccolti nei prossimi mesi. È l’allarme lanciato oggi da, di fronte ad una situazione che nelle prossime settimane rischia di precipitare ulteriormente. Nonostante il cessate il fuoco nel novembre 2022, tra il governo etiope e le forze del, la guerra in corso in alcune parti della regione dell’Amhara ha infatti già costretto oltre 1,55 milioni di persone a fuggire dalle proprie case, lasciando 9,4 milioni di ...