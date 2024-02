Ottone Lambiase | Tutor Consulting | “Importanti novità normative sulla sicurezza sul lavoro Le aziende si affianchino a consulenti preparati”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) - Il cofondatore della società di consulenza che da oltre 10 anni si occupa di formazione esul, illustra le ultime modifiche introdotte in Italia. E invita tutte lea rivolgersi a professionisti competenti Torino, 8 febbraio 2024. Nuovi adempimenti da parte dei datori di, un maggior riconoscimento del ruolo del preposto, l'ampliamento del potere ispettivo degli organi di vigilanza. Sono alcune delleintrodotte dal Decreto2023 per quanto riguarda la salute e ladei lavoratori. “Lapiù importante – dichiara l'ingegnere, cofondatore della, la società che da oltre 10 anni è leader in Piemonte sui temi della formazione e dellasul– riguarda la figura del preposto, ossia la persona che, in base alla gerarchia e alle sue competenze professionali, sovrintende alle attività lavorative altrui verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori; in pratica colui che rappresenta gli occhi del datore diquando questo non è presente. Ora il preposto deve essere formalmente nominato, deve essere inquadrato nell'organigramma aziendale e avere una formazione periodica. Questo ovviamente rappresenta una garanzia in più per il datore die per gli stessi dipendenti”. Un secondo grande cambiamento è l'allargamento del potere ispettivo in materia disulad alcuni organi di vigilanza, come per esempio l'Ispettorato Nazionale del, con l'assunzione di decine di nuovi funzionari. “Questo – continua– comporta un numero maggiore di controlli. E se, durante queste ispezioni, mancano documenti o altri adempimenti che possono provocare rischi seri e imminenti per la salute e lasi può arrivare alla chiusura dell'attività”.significative, dunque per lasul posto di. Ma lesono pronte? “Da quando sono entrate in vigore queste– conclude– abbiamo avuto numerosi riscontri positivi nel senso che molte, anche per il timore della possibile chiusura, si stanno mettendo in regola su tutti i vari aspetti. Certo non è sempre facile ed immediato perché alcuni adempimenti sono complessi ed è difficile stare al passo con i cambiamenti normativi. Per questo il principale consiglio è quello di farsi affiancare da un consulente, un professionista che monitori in modo costante gli aggiornamenti legislativi e almeno due volte l'anno faccia il punto della situazione con l'azienda in modo che tutto sia sempre in regola”. Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://www..it/ . Contatti: https://www..it/