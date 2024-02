Otto chili di droga in cantina | padre e figlio in manette a Pozzuoli

Il Dottor Nowzaradan ha confezionato la dieta perfetta per perdere 2 chili in una settimana: ecco come ritrovare la linea prima delle ... (howtodofor)

Di tanto in tanto in rete circola una notizia che suscita perplessità. Il Padre nostro andrebbe cambiato perché “gender schierato”. È ricomparsa in ... (lalucedimaria)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza : In laboratorio clandestino per la preparazione di eroina è stato scoperto a San Severo ... (noinotizie)

Operazione della polizia che stava tenendo d'occhio un appartamento. Sequestrati anche 2.600 euro in contanti e un fucile ad aria compressa con 300 cartucce ...La Polizia di Stato di Milano, ha arrestato martedì a Cinisello Balsamo (Milano) quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi un diciassettenne che aveva appe ...