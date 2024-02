Ottimi risultati per l' Italia | Meloni | i dati Ocse che zittiscono gufi e sinistra

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo quelli sull'occupazione, arrivano nuoviche sottolineano l'operato del governo e l'ottimo stato di salute del Paese. "per l'nel terzo trimestre del 2023. Secondo l'il reddito reale delle famiglie per abitante inè aumentato dell'1,4%. Dato ancora più significativo se si tiene conto che nello stesso periodo il reddito medio reale degli altri Statisi è ridotto. Una crescita incoraggiante, dovuta principalmente all'aumento della remunerazione dei dipendenti e dei redditi da lavoro autonomo. Increscono i salari, con l'indice delle retribuzioni orarie cresciuto del 3,1% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Numeri che non si vedevano da molto tempo", ha affermato il presidente del Consiglio ...

Non solo corsa campestre per il Parco Alpi Apuane che ottiene buoni risultati anche nelle corse su strada. Alla decima edizione della “Mugello ... (sport.quotidiano)

Ottimi riscontri cronometrici da San Marino per gli atleti reggiani Ficarelli , Caffarri e Davoli, che hanno partecipato al 21° meeting del titano in ... (sport.quotidiano)

Medici hanno effettuato degli studi su individui per quanto riguarda il migliore orario per allenarsi e sono spuntati curiosi risultati Coloro che ... (sportnews.eu)

"Ottimi risultati per l'Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo l'OCSE il reddito reale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell'1,4%. (ANSA) ...a conferma di una collaborazione che ha dato ottimi risultati ed è frutto di una strategia win-win. A sottolineare l'importanza dell'occasione, la presenza del Team Principal del Pata Prometeon Yamaha ...