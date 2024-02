Ostia – Viaggia in auto con patente revocata e tenta la fuga | Arrestato 47enne

«Mi aspettavo che sarebbe finita in questo modo», la frase della mamma del piccolo Manuel alla lettura della sentenza. Infatti, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi Matteo ...Il piccolo viaggiava con la mamma e la sorellina rimaste ferite nello scontro. Dopo il parere favorevole della procura oggi il gip ha dato l'ok al patteggiamento. «4 ANNI per aver ucciso un bimbo di 5 ...Il Gip ha dato l'ok al patteggiamento. Il giovane youtuber era alla guida del Suv coinvolto nell'incidente in cui morì il piccolo Manuel ...