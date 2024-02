Ostia | vende sui social pc e tv rotte | una volta a casa scoprono la truffa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Offerte a prezzi stracciati, prodotti hi-tech ed elettrodomestici: gli acquirenti, unapresi accordi con il venditore, si sono ritrovati con un pungo di mosche. Diverse le vittime a. Fingeva di dover traslocare, facendo lo “svuotatutto” della roba in, per poire gli acquirenti interessati ad acquistarli. È la vicenda che ha accomunato diverse persone a, dove almeno due persone sono state raggirate per aver acquistato prodotti difettosi o, nei casi peggiori, del tutto inesistenti. Il responsabile ha approfittato dei marketplace online come canali di vendita per liberarsi di televisori, playstation e anche piccoli elettrodomestici come friggitrici, aspirapolvere, computer, lettori dvd e persino mountain bike. Oggetti che si offriva di consegnare direttamente agli ...