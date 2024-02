Ospedale Legnano | liste d’attesa | 677 giorni per una visita oculistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Milano), 8 febbraio 2024 - Sono 426 ida attendere per fare unacardiologica nell'di Cuggiono, 677 invece iche devono trascorrere gli utenti del servizio prima di poter effettuare una primanel Presidio ospedaliero di. Non fa certo una bella figura l’Azienda ospedaliera Ovest Milanese nel monitoraggio sullenelle singole regioni del paese presentato ieri a Roma, alla sala stampa della Camera dei Deputati, da Federconsumatori, in collaborazione con Fondazione Isscon e con il contributo della CGIL. Nell’elenco dellepiù preoccupanti citate nel rapporto e in occasione della conferenza stampa, ...