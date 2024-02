Osimhen spaventa i tifosi con una foto con una flebo in ospedale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Due giorni fa è scattato l’allarme. L’attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana ha rischiato di saltare la sfida con il Sudafrica a causa di forti dolori addominali. Poi il tutto è rientrato e il calciatore si è unito alla squadra che ha vinto la semifinale di Coppa d’Africa. Lo strano post social Era stata la stessa Nazionale a lanciare l’allarme con un post social in cui spiegava che il calciatore non era partito con la squadra, destinazione Bouaké, a causa di un problema addominale. A quel punto sono cominciate a rincorrersi voci e notizie sull’entità e la natura del problema di Victor. “I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza, un membro dell’équipe medica è rimasto ad Abidjan con lui” L’attaccante, secondo le notizie arrivate dalla Nigeria, era stato posto sotto stretta sorveglianza con un membro ...

