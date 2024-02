Osimhen e la flebo con la Nigeria | la foto che spaventa il Napoli | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La super finale della Coppa d'Africa, in programma domenica, sarà-Costa d'Avorio. Sono riusciti così Victore Samuel Chukwueze ad arrivare in finale dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Sudafrica. Conin campo dal primo al fianco di Lookman (punta dell'Atalanta) e di Moses Simon (esterno del Nantes). Proprio l'attaccante delpuò considerarsi un miracolato per aver potuto giocare tutta la partita delle semifinali. Perché? Come ha svelato a sorpresa su Instagram con un "Dio è grandissimo", il giocatore è finito in ospedale con dolori addominali improvvisi che ne avevano messo a rischio la partecipazione. Non si sentiva molto bene a causa di un problema allo stomaco, né era in grado di viaggiare assieme ai compagni di nazionale per dirigersi a Bouaké, città della Costa d'Avorio ...