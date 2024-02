Osimhen dal letto d’ospedale alla finale di Coppa d’Africa con la Nigeria | “Dio è grandissimo”

Ancora guai fisici per Victor Osimhen in Coppa d’Africa: di seguito il comunicato ufficiale della Nigeria riguardo alle condizioni del proprio ... (spazionapoli)

Coppa d’Africa , il Var stronca i sogni di Osimhen : dal 2-0 per la Nigeria all’1-1 . In un minuto succede tutto. È l’83esimo. Osimhen segna il gol del ... (ilnapolista)

Coppa d’Africa , il Var stronca i sogni di Osimhen : dal 2-0 per la Nigeria all’1-1 . In un minuto succede tutto. È l’83esimo. Osimhen segna il gol del ... (ilnapolista)

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che parla di Spalletti ...Tre giorni fa Victor Osimhen aveva dolori addominali così forti che nemmeno immaginava di poter essere in campo per la semifinale di Coppa d'Africa. La sua Nigeria si preparava alla sfida con il Sudaf ...Per il Napoli del presidente De Laurentiis, in attesa della sfida di domenica contro il Milan, bisogna riportare nelle novità di mercato ...