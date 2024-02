Oscar | l' Academy annuncia che verrà assegnato un premio al Miglior Direttore del Casting

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'hato che dal 2025 ci sarà una categoria in più ai premi: quella dedicata ai direttori del. Gliavranno dal 2025 una nuova categoria: a partire dalla 98esima dizioneinfatti premiato il lavoro dei Direttori del. I film distribuiti nelle sale nel 2025 saranno i primi a poter conquistare il riconoscimento. Il nuovoLe categorie deglisaliranno così a un totale di 24 grazie all'aggiunta, la prima dal 2001. In quell'occasione l'aveva aggiunto alla lista ilper ilFilm Animato. Il CEO Bill Kramer e Janet Yang, presidente dell'organizzazione, hanno dichiarato: "I direttori del...

Il capolavoro di Matteo Garrone “Io Capitano ”, ufficialmente nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar 2024 . Ad ... ()

“Non può esserci Ken se non c’è Barbie” . E invece. Ryan Gosling non ci sta e tenta di sbattere una porticina. l’Academy , si sa, gioca brutti ... (ilfattoquotidiano)

Persone non gradite. Leonardo DiCaprio e Margot Robbie fuori dagli Oscar 2024 sono il caso del post nomination. Non che il fatto ci renda le notti ... (ilfattoquotidiano)

L'Academy ha annunciato che dal 2025 ci sarà una categoria in più ai premi Oscar: quella dedicata ai direttori del casting.Gli Oscar stanno allargando il loro sguardo. Il Consiglio dei governatori dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato la cr ...Tra nomi altisonanti e conosciutissimi come quello di Christopher Nolan o Martin Scorsese, spicca tra le nomination agli Oscar nella categoria miglior regista quella di Jonathan Glazer. Il suo film, ...