Orribile tragedia a San Giovanni a Teduccio | uccide la moglie poi si suicida

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un’è accaduta questa mattina a San, un uomo prima taglia la gola allae poi si toglie la vita Come se un femminicidio da solo non potesse rappresentare una, oggi a San, quartiere popolare di Napoli un uomo dopo aver tolto la vita allatagliandole la gola si. Momenti di panico e terrore quelli vissuti dai residenti di via Raffaele Testa nel popoloso Quartiere di Napoli Ponticelli. Un uomo, Raffaele Pinto, una guardia giurata di cinquantaquattro anni del posto, ha preso la pistola e ha iniziato a sparare dalla finestra. Pochi attimi prima aveva ammazzato, con una coltellata alla gola, la ...