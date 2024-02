Oroscopo Paolo Fox venerdì 9 Febbraio 2024 | Gemelli altruista

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’diFox per oggi,Ariete E’ giunto il tempo di rivedere un accordo. Devi farti dare delle riconferme entro maggio. Toro Giornata discreta ma stai attento ai problemi che possono nascere per colpa di cattivi consiglieri.Ancora una giornata utile per amare, incontrare persone simpatiche. Chiarezza e altruismo. Cancro Mattinata no ma nel pomeriggio tutto cambia. La seconda parte diè la tua. Leone C’è qualche dubbio in amore, la Luna vi invita ad essere prudenti. Attenzione in amore. Vergine Stelle interessanti anche per fare scelte utili in vista del futuro, Marte e Venere sono favorevoli. Bilancia Dagli inizi di questo mese ci sono momenti di tensione. Prudenza in amore e sul ...