Oroscopo cinese | l’anno del drago

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il 9 febbraio 2024, per l’, iniziadeldel legno yang. Un anno potente, creativo ed estroso. Ma sarà anche un anno pronto a costruire grazie alla presenza del legno. Ma quali saranno gli effetti sui segni dello zodiaco? Il Capodannoè alle porte! Nel 2024 si celebra il 10 febbraio, più precisamente dalla sera del 9, fino al 24 febbraio. Astrologicamente il nuovo annoinizierà il 4 febbraio, ma il 10 del mese corrisponde al Capodanno lunare che inaugura 16 giorni di feste, cenoni e riti beneaugurali, fino al 24 sera.. Crediti: Pixabay – velvetgossipFesteggiato in molti paesi asiatici, il Capodannoè detto anche “lunare” in quanto segue il calendario lunisolare i cui mesi ...