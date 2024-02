Oro | valori record Perché sale il prezzo e le prospettive per i prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 febbraio 2024 – La febbre dell’oro fa registrare nuovi. Il metallo prezioso, infatti, nel mese di gennaio, è stato scambiato vicino al massimo storico di 2.030 dollari l’oncia, dopo aver già registrato una crescita di valore del 15% nel 2023. Per valutare quali siano le possibilidell’oro, occorre fare una premessa e identificare i fattori che potrebbero sostenerne o meno il valore nel tempo. In primo luogo, la premessa: se si adegua ildell'oro all'inflazione per renderlo comparabile con idel passato, emerge che iltoccato dall’oro è solo apparente e ancora lontano dai(normalizzati rispetto all’inflazione), toccati in occasione di precedenti picchi, ovvero: circa 2500 $ alla fine degli anni 70 - in occasione della crisi ...