Ordine | «Pioli me lo immagino al Napoli | farebbe la fortuna del club»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il giornalista Francoai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del match tra Milan edi domenica sera: «Milan-avrà un peso fondamentale. In caso di vittoria a San Siro, gli azzurri rientreranno a pieno titolo nella corsa al quarto posto. E se non è l’ultimo trampolino di lancio, lo è quasi per Mazzarri e i suoi da cogliere per la lotta Champions. L’Atalanta è diventata una squadra temibile e ha ritrovato una forma davvero invidiabile, ha le carte in regola per arrivare quarta. Il mercato delè stato in parità dal punto di vista economico, mentre tecnicamente solo Ngonge merita una certa curiosità». Sulla possibilità deldi prenderecome tecnico per la prossima stagione: «Me lo, perché Stefano è un uomo di grande ...