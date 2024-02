Ora la Rinascita è Grande | Flaminio arma in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) C’è un orologio tutto nuovo per Rbr e i giocatori sono ansiosi di verificarne peculiarità e difficoltà. Si comincia domenica con Agrigento ed è subito la partita dell’ex per Alessandro, che nell’antica Girgenti ha passato tre stagioni con eccellenti risultati individuali e di squadra. Nell’estate scorsa il distacco con destinazione Rimini. Ora il nuovo incontro. "Di quella squadra è rimasto poco – riflette lo stesso–, ma mi farà molto piacere ritrovare chi c’era come ad esempio Ambrosin, Chiarastella, lo stesso Peterson e uno come Morici che è tornato dopo l’anno di B. Oppure la stessa società con il direttore sportivo Mayer. I rapporti restano negli anni, ci si sente volentieri. Difficile però confrontare l’ultima Agrigento in cui ho giocato, quella dell’anno scorso, con quella di questa stagione. Troppo diversi i gruppi. Sono state ...