OPPO A18 | ufficiale da oggi in Italia!

(Di giovedì 8 febbraio 2024)annunciail lancio del suo nuovo smartphone della serie A,A18, in Italia, alimentato dal SoC MediaTek Helio G85annunciail lancio del suo nuovo smartphone della serie A,A18, in Italia. Dotato di una potente batteria da 5.000 mAh e alimentato da MediaTek Helio G85 con ampia memoria e storage,A18 è progettato per fornire prestazioni fluide a lungo termine e una batteria di lunga durata. Il dispositivo vanta uno straordinario Sunlight Display a 90Hz e una modalità Ultra Volume, perfettamente combinati per offrire un’esperienza eccezionale per l’uso quotidiano ma anche per l’intrattenimento.A18 in Italia: design iconico, sorprendente e leggeroA18 rimane fedele all’estetica del design ...