ONU | l’allarme di Guterres | “Il mondo è entrato in un’era di caos”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il prossimo anno l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, sorta dalle ceneri deldisintegrato dalla Seconda Guerra Mondiale, compirà 80 anni. E c’è il serio rischio che si tratti di un anniversario più simile a un funerale che a una celebrazione del multilateralismo e della cooperazione internazionale. In qualche modo, non volendo, lo ha anticipato il 7 febbraio il segretario generale dell’ONU, Antonio, presentando le sue priorità per il 2024 all’Assemblea Generale.ha affermato che “ilin un’epoca di“: un allarme che ha lanciato nel sottolineare le divisioni senza precedenti in seno al Consiglio di sicurezza. Ovvero l’organismo di ‘governo’, se così si può dire, dell’ONU. Una ristretta assemblea di cui fanno parte soltanto 15 Stati ...