Onu impotente davanti a guerre | Guterres | “Era di caos | ora costruire la pace è atto radicale e vitale”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "In questo momento difficile dove tutti sembrano contro tutti, laè la più grande responsabilità dell’umanità. Laè un grido di battaglia. È un invito all'azione" ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, sottolineando la necessità di riformare il Consiglio di sicurezza Onu per superare lo stallo che si è creato e che impedisce alle Nazioni Unite di agire.

