Omicidio Sarah Scazzi | pena finita per Michele Misseri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Uscirà dal carcere di Lecce domenica prossima e tornerà nella sua casa di via Grazia Deledda Uscirà dal carcere di Lecce domenica prossima e tornerà nella sua casa di via Grazia Deledda ad Avetrana, in provincia di Taranto,, 69 anni, che ha finito di scontare lainflittagli in via definitiva per concorso

Terminerà a fine febbraio la pena per Michele Misseri , 69 anni, detenuto nel carcere di Lecce e condannato in via definitiva per concorso in ... (secoloditalia)

L'uomo, che ha sempre detto di voler tornare a occuparsi della cura dei suoi terreni di campagna, quasi certamente vivrà nella casa di via Deledda, la stessa nella quale è stato collocato l'omicidio ...Credo di no, ma l'augurio è questo, anche per rispetto alla memoria di Sarah e alla sua famiglia. Vogliamo che Avetrana sia ricordata per altro, non per questo triste e doloroso evento». dice il ...A quasi 14 anni dal delitto di Sarah Scazzi, la ragazzina 15enne di Avetrana (Taranto) uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010, esce dal carcere uno dei protagonisti, suo malgrado, ...